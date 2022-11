(Di mercoledì 23 novembre 2022) Presumo possa essere una domanda che sorge spontaneasi profilano all’orizzonte i mondiali di calcio. C’è una partita della Coppa Rimet o della Coppa Fifa che rivela in modo indelebile il momento storico in cui si svolge? In altre parole c’è un incontro di calcio dei mondiali che sia paragonabile all’elevazione del pugno guantato di Tommy Smith e di John Carlos? Non ci si sta riferendo perciò alla mera conduzione “accomodante” dal punto di vista politico d’un torneo mondiale: per citare i due esempi più eclatanti Italia 1934 e Argentina 1978, in cui ci si adoperò per ottenere un certo risultato sportivo, quanto piuttosto a una partita che sia una vera e propria epifania storica dei tempi. A scrutare bene ce n’è una sola, che fu così sorprendente nel risultato da meritarsi il soprannome di “Miracolo di Berna” e che è null’altro che la finale del campionato ...

Il Foglio

Siamo oramai tutti connessi, immersi daci svegliamo aandiamo a dormire. Senza ... Laha regalato all'Ucraina lo scudo antiaereo capace di difendere un'intera... Vecchio incubo ......di serie C Una carambola di immagini tutte al servizio dell'amoresono uscito dal cinema, la domanda me la sono posta. Ma esattamente Everything, Everywhere All at once, cos'è... La... Quando la Germania (ovest) si riscoprì popolo C’è una partita della Coppa Rimet o della Coppa del mondo che rivela in modo indelebile il momento storico in cui si svolge La finale del Mondiale 1954 ...L'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari in Germania potrebbe terminare quest'anno. Determinante la diffusione di BQ.1.1.