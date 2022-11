Prodi alla guida di un comitato di ricostruzione del Pd? Letta smentisce ma il “professore” incombe…

(Di mercoledì 23 novembre 2022) L’ombra di Romanosul Pd di Enrico, che domani, alle 12,30, ha previsto un importante snodo politico, in attesa del congresso e delle primarie di febbraio: la Direzione nazionale del Partito democratico. All’ordine del giorno ci sono diversi punti, come l’agenda dell’opposizione e la legge di Bilancio; la designazione delnazionale costituente e la definizione delle tappe e delle iniziative del percorso costituente stesso. Ed è proprio sulla composizione deldi “”, l’organismo che guiderà la delicata fase congressuale che si aperta sabato scorso con l’Assemblea nazionale e che si concluderà con le primarie del 19 febbraio 2023, che sta lavorando ancora in queste ore il segretario Enrico, con diversi contatti dentro e fuori il Pd. Da ...

Quello sulle candidaturesegreteria , al momento, si potrebbe definire infatti come 'un gioco di finte e controfinte', in attesa che si faccia sul serio e che lo scacchiere del congresso del ...... espressioni pericolosamente vicine a quelle di 'brodino riscaldato' con cui Bertinotti aveva dato il benservito a. A quel punto al capo di Forza Italia - che non era fisicamente presente...Roma, 23 nov (Adnkronos) - E' convocata per domani alle 12,30, alla sede del Pd di sant'Andrea delle fratte, la Direzione nazionale del Partito democratico. All'ordine del giorno ci sono ...Letta lavora alla composizione dell'organo che guiderà la fase congressuale che si è aperta sabato scorso con l'Assemblea nazionale e ...