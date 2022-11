Omicidi Roma | De Pau resta in carcere Ha filmato le due cinesi mentre le uccideva

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Due video fatti con il cellulare in cui De Pau ha ripreso le fasi dell’o delle due donneavvenuto in via Riboty ala mattina del 17 novembre scorso. Il raccapricciante dettaglio emerge...

È quanto emerge dalle indagini sul triplice omicidio di. In base quanto accertato dopo i fatti, il 51enne avrebbe contattato la donna cubana con cui aveva trascorso la notte prima degli...Avrebbe girato un video durante l'uccisione delle due escort cinesi. Resta in carcere Giandavide De Pau. Gli inquirenti stanno scavando nella sua ...C'è almeno un altro delitto, sempre con vittima una prostituta , su cui i pm di piazzale Clodio potrebbero nuovamente indagare dopo l’arresto di Giandavide De Pau, l’uomo fermato per il triplice… ...«I video documentano in maniera incontrovertibile e raccapricciante l'omicidio delle due donne cinesi commesso da Giandavide De Pau -scrive il gip- dopo aver consumato con le stesse rapporti sessuali» ...