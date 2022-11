Montevarchi tra i comuni italiani top per sostenibilità - Cronaca - lanazione.it

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Il sindaco Chiassai ha ricevuto stamani il premio del GSE nell'ambito del progetto "Vivi - Premio Territorio Vivibile", in occasione della XXXIX Assemblea annuale dell'Anci a ...

LA NAZIONE

Il sindaco Chiassai ha ricevuto stamani il premio del GSE nell'ambito del progetto "Vivi - Premio Territorio Vivibile", in occasione della XXXIX Assemblea annuale dell'Anci a ...Il Comune di(Arezzo) ha riqualificato due edifici pubblici con il Conto termico - il ... Il meccanismo dei Certificati bianchi Il comune di Abano Terme (Padova) èi pochi comuni ... Montevarchi tra i comuni italiani top per sostenibilità Il sindaco Chiassai ha ricevuto stamani il premio del GSE nell’ambito del progetto “Vivi- Premio Territorio Vivibile”, in occasione della XXXIX Assemblea annuale dell’Anci a Bergamo.La Festa della Toscana a Montevarchi tornerà a riempire il centro storico con la decima edizione della grande parata dei gruppi storici della provincia di Arezzo. Un appuntamento che ritorna, a cura d ...