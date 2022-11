Meteo | arriva un' altra perturbazione | cosa succede nel fine settimana

Allerta arancione in Campania, caduta alberi e stop navi L'allertaarancione in vigore su tutta la Campania per l'intera giornata di oggi è dovuta in particolare al ciclone Poppea, che si è ......- Per rispondere alla domanda su cosa fare quando c'è maltempoin aiuto il sito della protezione civile . Tra i consigli generali c'è sempre quello di tenersi informati sulle condizioni(...Foto dall'archivio. Lo confema il sito ilmeteo.it: dopo il Ciclone Poppea, arriva un altro grave peggioramento nel fine settimana. Dopo il Ciclone Poppea, attualmente in transito sull’Italia, l’atmosf ...Forte ondata di maltempo nel prossimo fine settimana a causa della formazione di un nuovo ciclone mediterraneo: ecco le zone più colpite e il rischio di alluvioni lampo ...