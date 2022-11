“Io la immobilizzavo | lo zio la soffocava” | l’intercettazione del cugino di Saman Abbas

(Di mercoledì 23 novembre 2022) A indicare dove è stato sepolto il corpo senza vita diè stato lo zio. La rivelazione dopo che dal Pakistan era stata ufficializzata la notizia dell’arresto del padre della giovane scomparsa (e uccisa) a Novellara per aver “disonorato la famiglia” dopo aver rifiutato un matrimonio combinato. E molti degli attori protagonisti di questo orrore, ora, sono in carcere (mentre si cerca ancora la madre della ragazza). E proprio da uno degli incontri in cella arriva un’intercettazione che potrebbe aiutare a circoscrivere i ruoli delle varie persone coinvolte in questo efferato delitto.in carcere delsullo zio Come riporta Il Corriere della Sera, Ikram Ijaz – uno dei cugini diin carcere per ...

Per ultimo, il discorso tra cugino eavvenuto in carcere e intercettato, che svela i particolari dell'uccisione. 'Io laper le gambe mentre Danish e l'altro cugino la soffocavano', ..." Io laper le gambe mentre Danish e l'altro cugino la soffocavano ". È la frase choc che Ijaz ... avrebbe rivolto a Danish, lodella 18enne pachistana considerato dagli inquirenti " l'...omiej Drgowski, infortunatosi in occasione della sfida contro il Verona, hanno escluso fratture ossee e hanno evidenziato una lussazione della caviglia destra per la quale è stato necessario ...Buone notizie in casa Spezia. Dopo lo spavento durante la partita di ieri in casa del Verona in cui si è temuto un infortunio di elevatissima entità, questa ...