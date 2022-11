Il caso Aboubakar Soumahoro non è un caso

...Non sono bastate due ore di riunione tra i leader di Verdi e Sinistra Italiana eSoumahoro per decidere del destino politico dell'ex bracciante finito in una tempesta mediatica per il...... la suocera del deputato di Alleanza Verdi e SinistraSoumahoro, coinvolta nell'inchiesta ... Ed è spuntato anche un altro, in una Caritas pugliese, per cui sono stati raccolti migliaia di ...Nervi tesi all’interno dell’alleanza Verdi e Sinistra italiana alle prese con il caso politico scoppiato attorno al deputato, Aboubakar ...Roma, 23 nov. (Adnkronos) - "Un primo incontro tra Verdi e Sinistra e Aboubakar Soumahoro si è interrotto alle 21 e proseguirà domani". Si apprende da Sinistra italiana e Verdi.