LA NAZIONE

Si aggirava davanti a un supermercato ed era diventato un incubo per molti. Provvedimento preso dalla Polizia. In passato condanne per rapine e altri ...Si aggirava davanti a un supermercato ed era diventato un incubo per molti. Provvedimento preso dalla Polizia. In passato condanne per rapine e altri ... Espulso il parcheggiatore. Molestava donne e clienti - Cronaca - lanazione.it Si aggirava davanti a un supermercato ed era diventato un incubo per molti. Provvedimento preso dalla Polizia. In passato condanne per rapine e altri reati ...Altri due stranieri irregolari e con diversi precedenti di polizia rintracciati ed espulsi su ordine del questore di Salerno ... Uno perché faceva il parcheggiatore abusivo in piazza Amendola, proprio ...