Conservatorio di Verona | Concorso per 1 Posto in Biblioteca

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 23 novembre 2022) IlStatale di Musica “Evaristo Felice Dall’Abaco” diha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale come Collaboratore diin Area III. L’assunzione é finalizzata ad inserimento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diE' indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per il reclutamento di una unità di personale collaboratore dia tempo pieno ed indeterminato area III, CCNL «istruzione e ricerca», settore AFAM, per le esigenze del«E.F. Dall'Abaco» di. Requisiti ed Invio della Domanda La domanda di ammissione, redatta in carta libera in conformità allo schema esemplificativo allegato al bando (allegato A), ...