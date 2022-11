Binotto via dalla Ferrari | ecco perché il team principal dovrebbe restare

Leggi su sportface

(Di mercoledì 23 novembre 2022) “Dobbiamo capire”. Quante volte abbiamo sentito Mattiacommentare così qualche evento non andato per il verso giusto in? Tante, così come tanti sotto la sua gestione come, dal 2020 a oggi, sono stati gli errori dele i rimpianti. Ma i rimpianti si accompagnano, indubbiamente, a una graduale crescita della vettura dopo anni ancora più difficile. Non si vince dal 2007 (piloti) e 2008 (scuderia) e non c’era certoin posizione apicale all’epoca. La decadenza deldi Maranello è slegatapresenza del nativo di Losanna, che comunque è finito nel mirino di moltissimi detrattori tanto da essere chiesto a gran voce il suo allontanamento dal Cavallino. Dunque,...