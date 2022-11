Trama e cast di Con l’Aiuto del Cielo | la serie al via su Canale5 | ci piacerà il Don Matteo in salsa franco-belga?

Leggi su optimagazine

(Di martedì 22 novembre 2022) Ildi Condelè pronto a tenerci compagnia da oggi, 22 novembre, nel prime time di. In questo momento di moria televisiva a causa dei Mondiali in onda sulle reti Rai, Mediaset ha deciso di tappare i buchi senza sprecare novità importanti in materia di intrattenimento o fiction, ripiegando quindi sutv dal piccolo investimento, riuscirà a tenere incollato il suo pubblico su? La risposta arriverà solo domani quando gli ascolti riveleranno la verità, fino a quel momento, invece, non potremo far altro che seguire i primi episodi in onda oggi e scoprire come sarà quello che possiamo etichettare il Don Matto in. Neldi Condel ...