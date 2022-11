Traffico Roma del 22-11-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 novembre 2022) Luceverdevedi trovati all’ascolto sulla via Aurelia si sta in coda per un incidente tra Malagrotta e Casal Lumbroso versorallentato sullaFiumicino tra il raccordo anulare e viadotto della Magliana incidente sul lungotevere Vaticano con ilrallentato in prossimità di Ponte Vittorio Emanuele II ed un altro incidente in Lungotevere in Augusta con rallentamenti tra ponte Umberto Primo e via dell’Ara Pacis ancora rallentamenti diversi rallentamenti sulle strade della capitale penalizzata anche dalle condizioni meteo in viale delle Policlinico la polizia locale comunica la strada chiusa tra viale dell’Università e Piazza Girolamo Fabrizio per accertamenti sullo stato delle alberature della zona e comunque per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito ...