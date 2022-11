“Ti faccio un mazzo così” Alfonso Signorini | niente giri di parole con Carmen Russo

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 22 novembre 2022) Anche in occasione dell’ultima puntata del GF Vip 7si è esibita in un balletto sulle note del brano di Ambra “T’appartengo” e lo ha fatto in compagnia degli ex vipponi nello studio. E anche in questo caso l’esibizione è stata particolarmente apprezzata dal pubblico in studio e dai concorrenti in casa che hanno applaudito la performance. Questa volta non ci sono stati problemi perche qualche puntata fa è caduta per non aver guardato uno scalino. Infatti l’ex concorrente del reality era presente in studio enella prima parte di quella serata l’ha avvistata in mezzo al pubblico chiamandola per un istante al suo fianco. Lei si è alzata e quasi si mette a correre per raggiungere il conduttore, ma non vede l’ultimo scalino e cade rovinosamente ...