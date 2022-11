Taranto | maltempo | chiusi giardini e parchi pubblici Ordinanza

(Di martedì 22 novembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di: A causa delle condizioni meteorologiche avverse, per tutta la giornata del 22 novembre resterannoe i. La cittadinanza è invitata a seguire tutte le misure precauzionali previste, per preservare la pubblica sicurezza e l’incolumità personale. Si raccomanda, quindi, l’adozione delle misure di autoprotezione previste dai protocolli di sicurezza del Comune. In particolare, in caso di vento molto forte, bisognerà prestare maggiore attenzione alla guida di autoveicoli e moderare la velocità, non sostare lungo viali alberati, evitare le zone dove sono presenti oggetti sospesi e mobili, prestare attenzione lungo le zone costiere ed evitare la sosta su moli e pontili, assicurare il fissaggio di tutto il materiale mobile ...

