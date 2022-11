“Sono ad un passo dalla morte” | Daniele Dal Moro preoccupa i fan con una frase allarmante al GF Vip

(Di martedì 22 novembre 2022) Alcune ore faDalè stato ricoverato d’urgenza e portatoCasa del Grande Fratello Vip fino all’ospedale direttamente in ambulanza. Dopo essere rientrato, unaparticolare ha letteralmente sconvolto i fan del reality show. “ad un”,Dali fan Chiacchierando con George Ciupilan, si è... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Il prossimo, ormai imminente, sarà l'acquisizione di immagini in movimento e l'analisi ... grazie all'utilizzo di dati raccolti tramite sensoriin grado di replicare virtualmente quello che ...... una migliore coppia e unpiù ampio, che rendono la Abarth 500e più veloce sia nella guida ... A disposizione di questo nuovo veicolo citre esclusive modalità di guida incentrate sulle ...Addio Novembrate, l'Italia affronta la prima vera allerta meteo fatta di freddo e temporali da quando l'estate è terminata. La giornata di martedì 22 novembre ...I Comuni sono stati fondamentali strumenti in questa impresa che ha ... per ammodernare la P.A. per allungare il passo nell'innovazione, per potenziare il welfare. C'è la possibilità di ridurre i ...