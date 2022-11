ConfiniOnline

Tra le cause di scioglimento dellae gli enti mutualistici per atto dell'autorità governativa, ai sensi dell'art. 2545 - septiesdecies del codice civile è ricompreso anche il non ...Al centro dell'attenzione per l'inchiesta della procura di Latina sulle due... Liliane Murekatete , tirata in ballo per il suo ruolo all'interno di una delle duefinite nel mirino ... Società cooperative: con la riforma societaria aumentano le cause di scioglimento