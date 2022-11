Scienza | piantare alberi può salvare vite | nei quartieri più verdi mortalità ridotta

Leggi su ildenaro

(Di martedì 22 novembre 2022) La piantumazione die specie vegetali è associata a riduzioni significative della mortalita’ non accidentale e cardiovascolare, con i benefici delle attivita’ di piantumazione che superano nettamente i costi dell’organizzazione e della manutenzione degli spazi. Questi, in estrema sintesi, sono i risultati di uno studio, pubblicato sulla rivista Environment International, condotto dagli scienziati del Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal). Negli ultimi 30 anni, l’organizzazione no-profit Friends of Trees ha piantato 49.246lungo le strade di Portland, in Oregon. Il team, guidato da Payam Dadvand, ha esaminato gli effetti di queste iniziative sulla salute della popolazione. Stando a quanto emerge dall’indagine, ogni albero messo a dimora nei precedenti 15-30 anni e’ stato associato a un rischio di morte non ...