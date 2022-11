Reddito di cittadinanza | arriva la stretta

Il Sole 24 ORE

Stop non solo per gli occupabili. Dal 1 gennaio 2024 ildiviene abrogato per tutti - occupabili e non - sostituito 'tout court' da una nuova riforma, 'perché serve un cambiamento a 360 gradi', spiegano fondi di governo all'Adnkronos a ...Il ministro poi ha spiegato l'intervento suldi. 'Bisogna aiutare chi non ce la fa. Iniziamo adesso a lavorare per riuscire a dare dei segnali - dunque - controlli seri da subito ... Reddito di cittadinanza, le nuove regole per chi lo percepisce Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Roma, 21 nov. Un periodo "ponte" di un anno prima dello stop al reddito di cittadinanza per gli occupabili. E' questa, secondo quanto si apprende da fonti di governo, l'ipotesi a cui sta lavorando l'e ...