Qatar | la partita infinita

Leggi su panorama

(Di martedì 22 novembre 2022) E’ stato il lunedì del regolamento dei conti. La Fifa ha detto no alla fascia da capitano arcobaleno come era ampiamente prevedibile e le federazioni interessate hanno messo per iscritto il loro disappunto. Tutto nella norma. Sarebbe stato bello che la Fifa accettasse la campagna ‘One Love’ ma va detto che ognuno fa gli interessi suoi e nel mondo del calcio non ci sono vergini e non; ad esempio si ricorda che in Premier League fu detto no all’idea che le squadre di casa indossassero la maglia da trasferta nel Boxing Day per sostenere un’iniziativa caritatevole. In ogni caso di diritti umani si sta parlando (per fortuna) e non poco. Hanno colpito i giocatori dell’Iran in silenzio all’inno contro il regime e malgrado i fischi di parte dello stadio, fa giustamente il giro del mondo la ex calciatrice inglese oggi commentatrice in onda con la fascia arcobaleno, gli inglesi si sono ...