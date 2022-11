Agenzia ANSA

Sedici persone sono morte a causa delle frane causate dache si sono abbattute a Kamituga, una città nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo (Rdc). Lo hanno reso noto oggi le autorità locali. La tragedia, il cui "...L'AQUILA -e neve investono l'Italia. Allerta rossa oggi per il maltempo in Abruzzo e Sardegna, arancione in Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Molise e Veneto; ... Piogge torrenziali e frane nell'est del Congo, 16 morti - Africa Sedici persone sono morte a causa delle frane causate da piogge torrenziali che si sono abbattute a Kamituga, una città nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo (Rdc). Lo hanno res ...Piogge torrenziali e siccità severa: due facce del cambiamento climatico, ne abbiamo parlato con il responsabile dei programmi Unicef in Africa orientale e del sud, l'abruzzese Nicola dell'arciprete.