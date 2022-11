Omicidi Roma | domani interrogatorio convalida per De Pau

E' stato fissato per domani mattina l'interrogatorio di convalida del fermo di Giandavide De Pau, il 51enne romano accusato del triplice omicidio di. L'atto istruttorio si svolgerà nel carcere di Regina Coeli dove l'indagato è stato trasferito sabato sera al termine dell'interrogatorio in Questura. La Procura ha trasmesso la richiesta al gip ...Prima e dopo la mattanza il killer consuma fiumi di alcol e cocaina al pub e nel B&B di via Milazzo, dove si apparta con una quarta escort. Inizia e finisce ai piedi dell'edificio di cinque piani che ...Numeri impietosi quelli relativi alla violenza contro le donne che troppo spesso si trasforma in omicidio. Il report fa registrare un lieve calo rispetto al 2021 ma crescono le violenze sessuali ...È stato fissato per domani mattina l'interrogatorio di convalida del fermo di Giandavide De Pau, il 51enne romano accusato del triplice omicidio di Roma. L'atto istruttorio si svolgerà nel carcere di ...