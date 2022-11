MOVIOLA – Danimarca-Tunisia | fallo di mano e rigore? L’arbitro decide per fallo in attacco

(Di martedì 22 novembre 2022) Episodio dasul tramonto di, match valevole per la prima giornata del girone D dei Mondiali di Qatar 2022. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo la palla finisce sul braccio di un giocatore tunisino, i danesi protestano e dopo qualche minutoviene mandato al Var a valutare la situazione. Il tocco dic’è ma sembra prima esserci un tocco probabilmente sul petto, quindinon fischia. Ma la decisione del direttore di gara è quella di fischiarein, probabilmente per una spinta precedente di Cornelius che non sembrava esserci. SportFace.

