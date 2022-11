Mangiano in una nota pizzeria del napoletano e vanno via senza pagare

Leggi su teleclubitalia

(Di martedì 22 novembre 2022)una pizza a pranzo e poiviail conto. È accaduto domenica scorsa a Quarto, in provincia di Napoli, alla“Il Gazebo” in via Nullo, lunga via che unisce i comuni di Quarto, Giugliano e Villaricca. I protagonisti della brutta vicenda sono una coppia, un uomo e una donna. Quarto, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.