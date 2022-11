Le nuove regole per la pensione su Quota 103 | Opzione Donna e Ape

Leggi su iltempo

(Di martedì 22 novembre 2022) Il ddl di bilancio prevede lo stop della legge Fornero e l'avvio di un nuovo schema di anticipo pensionistico per il 2023 che consente di andare incon 41 anni di contributi e 62 anni di età anagrafica (103). Per chi decide di restare a lavoro rifinanziato il bonus che prevede una decontribuzione del 10%. Prorogata poi per il 2023con alcune modifiche previste: inora si va a 58 anni per le mamme di due figli o più, a 59 anni con un figlio, a 60 anni per chi non ha figli. I 58 anni rimarranno invece, per le lavoratrici che hanno anche i requisiti dell'Ape sociale. Va ricordato che "" è riservata a particolari categorie: Caregiver, lavori gravosi, disabili. Nella manovra è stata confermata anche l'Ape sociale ...