Francia-Australia 4-1 Campioni in difficoltà | poi dilagano

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 22 novembre 2022) Lairrompe ai campionati del mondo: 4-1 all'nel match d'esordio del girone D con idel mondo in carica che vannok innel primo quarto d'ora, passano in svantaggio e poi. Dopo un avvio in salita con il gol di Goodwin per il vantaggio dell', lamette in campo tutto il suo potenziale offensivo e in 5' ribalta il match grazie alle reti di Rabiot e Giroud. Sul finire di primo tempo,pericolosa con un palo di Irvine. Nella ripresa i Bleus accelerano ancora e dopo aver sfiorato ripetutamente il terzo gol segnano ancora con Giroud e chiudono il match sul 4-1 con la rete di MbappéGruppo D:3, Danimarca, Tunisia 1,0 22/11 14.00 ...