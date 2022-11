Danimarca | Hjulmand | «La situazione sta diventando complicata | ma ovviamente non è finita»

(Di martedì 22 novembre 2022) Kasper, commissario tecnico della, ha parlato al termine del match contro la Turchia pareggiato 0-0 Kasper, ct della, ha parlato in conferenza stampa al termine del match contro la Turchia. PAROLE – «Dispiace sia per la prestazione, soprattutto nel primo tempo. Abbiamo avuto un inizio a rilento e una manovra un po’ lenta. Dispiaceanche per il risultato. Lasta, manon è. Siamo all’inizio del torneo, ma puntavamo chiaramente a un risultato migliore. Penso che abbiamo giocato troppo nervosamente e troppo lentamente». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Dovrà invece modificare qualcosa il coach danese. La manovra dellaè parsa compassata, incapace di accendere gli esterni e di trovare spazi per le invenzioni di Eriksen.DOHA (QATAR) " Una deludenteè stata fermata, sullo 0 - 0, dalla Tunisia. Ci si aspettava di più dalla formazione diche, alla vigilia, aveva parlato di ambizioni importanti per la sua squadra. Invece, è ...Kasper Hjulmand, ct della Danimarca, ha parlato in conferenza stampa al termine del match contro la Turchia. PAROLE – «Dispiace sia per la prestazione, soprattutto nel primo tempo. Abbiamo avuto un ...Qatar 2022. La prima partita senza gol non fa sorridere l’atalantino, in campo per 90’ martedì 22 novembre. Il montante colpito dall’ex nerazzurro Cornelius è il rimpianto dei danesi, apparsi poco bri ...