“Concorsi truccati” | il pm chiede il processo per Massimo Galli

(Di martedì 22 novembre 2022) Dai salotti televisivi alle aule dei Tribunali. È lo strano caso della virostar, contro cui la Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per l’ipotesi dei reati di turbativa d’asta e falso. L’oggetto della questione riguarderebbe un concorso truccato presso l’università statale del capoluogo lombardo, e che interesserebbe altre 25 persone, con l’accusa di aver influito sul posto da professore associato per favorire Agostino Riva, poi risultato vincitore. La richiesta di rinvio a giudizio è stata elaborata dall’accusa, formata dai pubblici ministeri Bianca Maria Eugenia Baj Macario e Carlo Scalas, insieme alla firma del procuratore aggiunto Maurizio Romanelli. Il concorso pilotato sarebbe del 2020, anno in cui il virologo pontificava giorno e notte sulle chiusure pandemiche da attuare, e che vede nel registro degli indagati lo ...

L'articolo, LA "VIROSTAR" MASSIMO GALLI VERSO IL PROCESSO PER FALSO E TURBATIVA D'ASTA proviene da ByoBlu - La TV dei ...all'Università di Milano, chiesto il rinvio a giudizio per Galli La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Massimo Galli, finito indagato nell'inchiesta sulla presunta ...Milano, 21 nov. La procura di Milano chiede il processo per l'infettivologo Massimo Galli tra gli indagati in un'inchiesta su presunti concorsi truccati. Lo scorso 30… Leggi ...