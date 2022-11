Ciclismo | Andrea Garosio presente con Eolo-Kometa nel 2023

(Di martedì 22 novembre 2022)ha annunciato l’ingaggio conper la stagione. Per l’atleta di Brescia si tratta di un ritorno tra i professionisti dopo aver militato con Bahrain-Merida nel 2019, una parentesi che ha preceduto l’impegno con Vini Zabù-KTM e Bardiani-CSF-Faizanè a livello continental. Il 29enne, pronto per dare spettacolo con la realtà di Ivan Basso e Alberto Contador, ha riportato in una nota: “Ho sempre fatto il tifo per Alberto, mi faceva impazzire quando scattava in salita. Siam nati entrambi il sei dicembre, è stato emozionante parlare con lui. Grazie ai loro consigli potrò sicuramente crescere”. Il lombardo ha continuato dicendo: “Ricordo ancora quando il mio direttore mi ha detto che c’era Ivan che voleva parlarmi. Arrivare in questa squadra è un sogno. ...

OA Sport

... ­sono gli artisti Stefano Comelli, direttore artistico del progetto, Padre Gianni Bordin,...adagiato alle pendici del Monte Zoncolan (conosciuto in tutto il mondo dagli appassionati di)......la formazione del presidente Pietro Nardin (e il fratello Paolo) in vetta all'olimpo del...Fin (direttore del sito Ciclismoweb.net) e dalla giornalista Tina Ruggeri. Mancava una ... Ciclismo, Andrea Piccolo: "So che posso fare classifica al Giro d'Italia. C'è una Classica che mi si addice..." Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Tagliani (il primo da sinistra) in evidenza al Giro d’Italia - © www.giornaledibrescia.it Il ciclomercato dei bresciani in vista della prossima stagione è quasi chiuso eccezion fatta per la posizione ...