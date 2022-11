Ultime Notizie – Qatar 2022 | stadio Al Bayt e Metro Doha | le opere firmate da Webuild

(Di lunedì 21 novembre 2022) I tifosi di calcio di tutto il mondo hanno assistito ieri al fischio d’inizio dei Mondiali diapertisi nelloAlrealizzato daad Al Khor, a circa 40 km da. Con una capacità di oltre 60mila spettatori, l’opera si distingue come modello di riferimento di sostenibilità e rispetto dell’eredità culturale del Paese. La struttura, realizzata per conto della Fondazione Governativa Aspire Zone, si caratterizza infatti per un profilo unico e inconfondibile, ispirato allaAl Sha’ar, tradizionale tendaiota simbolo dell’accoglienza e dell’ospitalità tipiche della cultura araba. L’AlStadium, protagonista della cerimonia d’apertura del campionato – a cui ha dato il via l’emiro del ...

