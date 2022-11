Twitter | i 5 account più controversi riabilitati da Elon Musk

...Mentre prosegue il fuggi fuggi dei dipendenti da, il social assomiglia sempre di più ad una nave alla deriva. Oltre ai tanti utenti che hanno annunciato di voler cancellare il proprio,...Come possiamo vedere dalla clip, che sta rimbalzando prevalentemente sutramite diversi, il bug in questione riguarda i modelli poligonali di un Wiglett e di un allenatore ...Elon Musk, tanto per cambiare, non smette di far parlare di sé. Da quando il magnate sudafricano della tecnologia ha acquistato lo scorso 27 ottobre Twitter per 44 miliardi di dollari, ha messo in att ...C’è chi dice addio a Twitter e chi ritorna: Elon Musk ha dato il bentornato a Kanye West e Donald Trump. Addio invece per il dirigente Apple Phil Schiller.