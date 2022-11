Agenzia ANSA

La sostenibilità, infatti, è un driver strategico e uno dei pilastri su cui si basa l'attività di: i circa 10 miliardi di euro complessivi di investimenti, che l'azienda ha previsto nell'...al vertice della sostenibilità a livello globale. La società guidata da Stefano Donnarumma è stata inclusa per la terza volta nel GLIO/GRESB ESG Index con il rating 'A'(il massimo ... Terna confermata fra leader mondiali in sostenibilità - Economia (ANSA) - MILANO, 21 NOV - Giornata senza grandi spunti per le Borse europee che si confermano in flessione in scia alle Piazze asiatiche, ...(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Terna, la società che gestisce la rete elettrica italiana in alta e altissima tensione, si conferma leader della sostenibilità a livello globale. La società guidata da Stefano ...