Qatar 2022 | gli iraniani non cantano l’inno Proteste contro Teheran anche fuori dallo stadio

(Di lunedì 21 novembre 2022) I giocatori della nazionale di calcio dell’Iran non hanno cantatonazionale nella partital’Inghilterra nella seconda giornata dei Mondiali Fifaa Doha in. Una clamorosa quanto coraggiosa protestail regime, mentre il pubblico dei loro tifosi li ha fischiati e insultati. Dalla tribuna in cui erano assiepati, i sostenitorihanno subito cominciato a fare “buuuu” quando si sono accorti che i giocatori rimanevano silenti durante. In molti hanno mostrato il dito medio verso il campo, altri il pollice verso. Dalla curva iraniana si è alzata una bordata di fischi. La protesta dei tifosiiniziataCome invece annunciato, i calciatori ...

Lo share premia la cerimonia di apertura dei mondiali di: 30% e 4 milioni di spettatori, l'Italia la sera fa il 20% I mondiali si prendono la scena televisiva nel pomeriggio di ieri. La cerimonia di apertura, su Rai1, è stata seguita da 4 milioni e ...AGI - Primo gesto di protesta della nazionale iraniana ai mondiali in: nessuno degli 11 giocatori in campo ha cantato li'inno prima della partita di esordio contro l'Inghilterra. Si tratta di una chiara espressione di soldiarietà della squadra con le proteste in ...Mondiali in Qatar. La Fifa dice no alla politica in campo. I capitani rischiano l'ammonizione e le nazionali europee rinunciano alla fascia arcobaleno. Alle 14 Inghilterra-Iran. Il commento di ...Senegal-Olanda, per il gruppo A dei mondiali in Qatar, mette di fronte Leoni e Tulipani: guarda la partita in diretta streaming, gratis. Senegal-Olanda, per il gruppo A dei mondiali in Qatar, mette di ...