Nuovi attacchi turchi in Rojava | 35 morti Erdogan | “Non ci limiteremo ai raid” Razzi curdi uccidono tre persone a Gaziantep

(Di lunedì 21 novembre 2022) Recep Tayyipsfrutta l’occasione data dall’attentato di Istanbul, che le forze di sicurezza turche hanno attribuito al Partito del Lavoratori del Kurdistan (Pkk), nonostante questo abbia smentito qualsiasi coinvolgimento, per portare a termine il piano che ha in mente da mesi, come da lui stesso dichiarato: una nuova operazione militare nelsiriano. I suoi missili hanno già fatto 35 vittime, nel momento in cui si scrive, al di là del confine meridionale del Paese anatolico, tra cui 16 militari governativi siriani, 18 milizianie un giornalista curdo. Ma l’operazione “Spada d’artiglio” iniziata domenica in Siria e Iraq, senza alcun consulto con Stati Uniti e Russia che nel Paese mantengono una presenza fissa, è destinata ad allargarsi. Perché, come detto dal presidente in persona, questa non sarà limitata ai ...