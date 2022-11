Morto Jason David Frank | l’attore star dei Power Ranger si è suicidato a 49 anni

a 49 anniDavid Frank , attore e artista marziale popolare per essere stato uno dei principali interpreti degli originali Power Rangers . Secondo quanto riportato dalle fonti di TMZ, si ...Il famoso attore si è suicidato Secondo quanto fa sapere la stampa internazionale èDavid Frank . Si tratta del famoso attore che interpretato Tom Oliver ne i Power Rangers . La notizia è ...Jason David Frank aveva solo 49 anni e per decenni era stato il simbolo di una saga leggendaria. Le ipotesi sulle cause del suo decesso portano al nascere di interrogativi sulla sua vita.Divenne famoso agli inizi degli anni Novanta come Tommy Oliver, il Green Ranger della serie “Mighty Morphin Power Rangers”. Secondo i media americani si sarebbe suicidato ...