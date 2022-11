Manovra | Governo Meloni alla prova | pochi soldi e tempi strettissimi

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 21 novembre 2022) Prende forma laeconomica da 32 miliardi per la legge di bilancio del. Il 21 novembre il via libera in Consiglio dei ministri. Fermo restando che 21 miliardi saranno destinati a combattere il caro bollette, ecco gli altri capitoli più importanti. Taglio del cuneo fiscale rafforzato fino a 3 punti per i redditi bassi e superamento della legge Fornero con una soluzione ‘ponte’ che vincola quota 41 al paletto dei 62 anni di età. Ma anche una stretta sul reddito di cittadinanza per la quale si valuta il possibile taglio dell’assegno. Tra punti fermi e misure da limare fino all’ultimo, laprende forma e si prepara al varo atteso nelle prossime ore in Consiglio dei ministri. Una legge di bilancio che va verso i 32 miliardi, di cui i due terzi – 21 miliardi in deficit – destinati tutti ...