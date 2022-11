Legge di bilancio | Cottarelli | “Attenzione a non farsi ingannare”

(Di lunedì 21 novembre 2022) MILANO – “Lunedì arriva ladi. I media parleranno delle misure in manovra. Ma questa non includerà le spese invariate in euro, ma erose dall’inflazione, con tagli lineari reali. Queste potrebbero comprendere sanità, istruzione, investimenti.a non”. Così sul suo account Twitter il professor Carlo(foto), senatore del Pd ed ex direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica, nonché ex commissario per la revisione della spesa. L'articolo L'Opinionista.

