Lecco | precipita dalla cima di Pizzo Alto | 35enne perde la vita

(Di lunedì 21 novembre 2022) È morto mentre provava a raggiungere ladel monte, a Permana, in provincia di. Si tratta di un uomo di 35 anni che, ieri, èto durante un’escursione. Non era solo: con lui c’era una giovane che, durante il cammino, ha deciso di fermarsi perché era stanca. Lui, invece, ha deciso di raggiungere la vetta: da quel momento i due non si sono più incontrati. La donna, poi si è avviata verso valle dove avevano parcheggiato l’auto e, quando si è resa conto che si erano perse le tracce del, ha dato l’allarme. L’intervento delle squadre territoriali del Soccorso alpino è stato immediato: quindici persone sono state impiegate per la ricerca dell’uomo. Arrivati in, hanno trovato gli occhiali dell’uomo. Intanto, è stata attivata l’Agenzia ...

Lecco FM

