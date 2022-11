Le immagini del lancio del "missile mostro" della Corea del Nord

Agenzia ANSA

I tecnici hanno lavorato a una revisionelogo e della sua identità visuale, con una nuova ... grazie a foto,e brevi clip. Il road show partito dalla Basilicata L'impegno dei mesi scorsi ...La televisione della CoreaNord ha rilasciato lelancio di un missile Hwasong - 17. Gli analisti ritengono che si trattiprimo lancio riuscito di questo tipo di missile, il più potente in dotazione al regime di Pyongyang, che viene ... La Tv nordcoreana mostra le immagini del lancio di un missile - Mondo Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Avvistamento più unico che raro per un gruppo di sub che stavano facendo un'immersione davanti a Capo Noli. Una megattera, specie non comune nel Mediterraneo, ...