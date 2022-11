Incidenti in montagna | 2022 ' annus horribilis' | 9 morti in Abruzzo

(Di lunedì 21 novembre 2022) L'Aquila - Ilsarà ricordato, pur mancando ancora oltre un mese alla fine dell'anno, come un '' per leinregistrate in: nove le persone decedute quest'anno, di cui sette a causa di. Si tratta di un numero che raddoppia la media dei decessi inregistrati negli ultimi dieci anni, e supera di una unità il 2019, quando fu registrato il peggior numero di decessi. La prima morte registrata quest'anno risale al 2 aprile scorso ed è quella dell'alpino Danilo Lesti, 34 anni, originario del Teramano - esperto die ufficiale in servizio a Vipiteno - morto durante le sue vacanze ina causa di una caduta nel corso di una arrampicata sul Monte Piselli. ...

... visto che il 90% degli, secondo l'Enpa, avviene nel 30% della rete stradale ( Qui ... Adesso entriamo nella fase operativa , consapevoli in ogni caso che percorrere le strade di...Ma i disagi in città non sono stati causati solo dagli. Come segnalato dalla foto inviata ... E se in città è piovuta tanta acqua, inè caduta tanta neve, spazzata da un vento freddo. ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...BOLZANO. Mezzi pesanti bloccati, auto fuori strada e veicoli senza l'attrezzatura invernale. Sono diversi, purtroppo, i disagi che si stanno verificando sulle strade in Alto Adige dove a partire dalla ...