Fin dove può arrivare il Napoli

(Di lunedì 21 novembre 2022) Quello che Mister Spalletti è stato in grado di fare fino ad ora è semplicemente meraviglioso. Ha costruito una squadra che funziona alla perfezione. Si vedono gioco, agonismo e voglia di vincere. Gli stessi bookmaker inglesi 2022 vedono ilcome la favorita per la vittoria dello scudetto e più di qualcuno sembra crederci in città. Ma la squadra è davvero attrezzata are o ci sarà un rischio di crollo nel prossimo futuro? Quest’anno più che mai l’imprevedibilità, dovuta anche alla presenza del Mondiale in Qatar, non permette analisi facili. Gli scommettitori hanno comunque voluto premiare lo sforzo fatto fino ad ora dalla squadra e hanno dato fiducia a questo gruppo solido e che sembra davvero poter vincere. Osimhen sarà il nuovo capocannoniere? Le quote scommessa sulla vittoria delsono interessanti, ma ancor più ...

