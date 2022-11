Ex di Ida Platano tuona contro di lei | la verità sul rapporto con Riccardo e Alessandro

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 21 novembre 2022) In queste ore, un ex di Idaha rilasciato un’intervista in cui ha parlato della dama ed ha spiegato anche cosa pensa delinstaurato conVicinanza e non solo. Al centro dell’attenzione c’è stato anche il legame che sembra ancora esserci tra la donna e il suo exGuarnieri. L’uomo in L'articolo proviene da KontroKultura.