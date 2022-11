È saltata l' idea di togliere l' Iva da pane e latte

Leggi su agi

(Di lunedì 21 novembre 2022) AGI - "Ci sarà un aumento delle pensioni minime", ha sottolineato il vicepremier Antonio Tajani, lasciando il vertice di governo sulla legge di bilancio. Si ragiona su un aumento a 600 euro e della rivalutazione delle pensioni alte. Nella manovra potrebbe entrare anche una misura di decontribuzione per i giovani assunti fino a 35 anni. Nella manovra, invece, non dovrebbe entrare, secondo quanto si apprende, l'ipotesi che era stata ventilata venerdì scorso di eliminare l'Iva su beni di prima necessità come ile ilma - apprende l'AGI da fonti parlamentari di maggioranza - verrebbe introdotta come alternativa una sorta di 'carta risparmio' che verrebbe erogata dai comuni alle famiglie in difficoltà. Ci sarebbe un fondo ad hoc di circa 500 milioni. Una delle ipotesi sul tavolo, inoltre, sarebbe quella di prevedere un aumento limitato sulle ...