L'Indro

Un ulteriore schiaffo contro i, sferrato dalla Federazione internazionale del calcio, per compiacere gli emiri miliardari che governano il paese e che si somma al lungo elenco di ...Non crediamo mai abbastanza a ciò in cui non crediamo ( M . Conte S . 2004 ) Quando mi accingo a scrivere qualcosa attorno all'ormai abusato e quasi inservibile tema deiprovo un denso senso di disagio ed inutilità. Scrivo parole, mi indigno, manifesto fastidio su cui ipocritamente s i spande il tema per opportunismo. Perché parlarne ancora, per sanarsi ... Diritti umani ed ipocrisie nel pallone di Qatar 2022 — L'Indro Proseguono le proteste nel Mondiale per le violazioni dei diritti umani, infatti, sette capitani rischiano di essere ammoniti prima delle gare. Secondo quanto riportato da Sky Sport UK, i capitani di ...Usa e Singapore danno il via libera alla carne coltivata in laboratorio, che presto potrebbe arrivare in Italia, tra le critiche e i legittimi dubbi ...