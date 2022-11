Danimarca | Hjulmand | 'In Qatar per vincere il Mondiale | Eriksen è al top'

Kasper, Ct della, ha parlato in conferenza stampa in vista del match del girone di domani Kasper, Ct della, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani. ..."Siamo venuti qui in Qatar per vincere il Mondiale". Al ct dellaKaspernon manca l'ottimismo, così si sbilancia in previsioni che vanno al di là della partita d'esordio di domani, contro le 'Aquile di Cartagine' della Tunisia. "Il nostro sogno è ...Kasper Hjulmand, Ct della Danimarca, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani. PAROLE – «“Siamo qui per vincere il Mondiale. Il nostro sogno è quello di vincere qualcosa, se ...La nazionale allenata da Hjulmand parte favorita e vuole confermarsi ad alti livelli dopo un ottimo Europeo Nel gruppo D del Mondiale ci sono due Nazionali che partono senza dubbio favorite per il pas ...