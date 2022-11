Carceri | detenuto 42enne si suicida a Sollicciano

Roberta Barbi " Città del Vaticano Una foto per ogniche si è tolto la vita in questo 2022, già ribattezzato l'anno nero delleitaliane: in tutto sono 74 " al momento dell'inaugurazione della mostra il 7 novembre scorso, ma purtroppo il ...Lo stesso è successo nel dicembre 2021 ad unturco, che aveva iniziato lo sciopero della ... Nelle(e i centri di detenzione degli immigrati clandestini non dovrebbero esserlo…) ...Il numero di detenuti che decide di togliersi la vita in carcere aumenta giorno dopo giorno. Questa volta quasi ...Mai così tanti suicidi nelle carceri italiane come quest'anno...' - dal blog di A. .... Da gennaio a oggi se ne contano già 77. Un dato a dir poco allarmante, tanto che il garante nazionale dei diritt ...