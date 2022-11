Bonus matrimonio religioso | il Vaticano | sì | ma aiuti a tutte le famiglie

(Di lunedì 21 novembre 2022) "Il ConcilioII parla delcristiano come di una scelta d'amore per formare una famiglia. È una scelta di fede, libera". Ad affermarlo il presidente della pontificia accademia per ...

Palazzo Chigi frena su una proposta della Lega per un "". Salvini rassicura: "Nel governo c'è accordo su tutto, verso una ulteriore tassazione degli extra profitti ". Berlusconi: "..."Il Concilio Vaticano II parla delcristiano come di una scelta d'amore per formare una famiglia. È una scelta di fede, ... LA PROPOSTAper chi si sposa in chiesa, polemica sul deputato ...La Lega ha presentato una proposta di legge alla Camera che prevede un bonus matrimonio fino a 20 mila euro, unicamente per chi si sposa in chiesa. Ma Palazzo Chigi ha precisato ieri sera che la ...(Teleborsa) - Scoppia la polemica in scia alla proposta di legge presentata dalla Lega alla Camera che prevede un bonus matrimonio fino a 20 mila euro, solo per chi si sposa in chiesa.