Atp Finals | finale senza storia | Djokovic può non piacere ma oggi lo trovo un giocatore diverso

(Di lunedì 21 novembre 2022) Unache agli scommettitori avrà fruttato briciole, da pre-scrivere giorni fa con durata e risultato su un foglio chiuso in busta sigillata. A tanto ammontava la sicurezza del sesto trionfo alle Nitto ATPdi Novak, il penultimo degli Highlander dopo Rafa Nadal che però, di un anno più vecchio, dall’appuntamento torinese è uscito sconfitto. Troppo in forma, troppo sicuro di sé, troppo avido di vittoria. Così il campione serbo si è guadagnato quel trofeo che intimamente sentiva gli toccasse di diritto, forse a discapito dei “furti” dei due Slam a cui non ha potuto partecipare, forse – inconsciamente – a dimostrazione che a differenza di Roger Federer, il suo eterno rivale pochi mesi fa ritiratosi dal professionismo, lui c’è, e lotta ancora guardando alla vetta. Se la sorride, il Djoker di Belgrado: con Rafa non ...