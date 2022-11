Zucchero | doppia festa alla RCF Arena | «Un atto di amicizia per la mia terra»

(Di domenica 20 novembre 2022) Dopo aver raccolto gli applausi di tutto il mondo,‘Sugar’ Fornaciari torna a casa, nella sua Emilia. In occasione dei primi quarant’anni di musica, infatti, l’artista ha annunciato il doppio evento live Diavolo in R.E., in programma il 9 e 10 giugno nella cornice iconica di Campovolo. La RCFdi Reggio Emilia si prepara a festeggiare il primato europeo dipiù grande con posti a sedere del vecchio continente. Saranno, infatti, 35mila sedute – disposte non casualmente a forma di diamante – ad accoglierein ciascuna delle due serate. “Sarà una”, dichiara subito Sugar, che in scaletta promette di ripercorrere quattro decenni di storia discografica. “Questa è l’permanente più grande d’Europa e sono onorato che abbiano pensato a me anche perché è ...

ilmattino.it

Con il pacchetto L'oro della natura si soggiorna in cameracon prima colazione e si gode di uno scrub all'olio d'oliva edi canna , per una pelle liscia e vellutata, un massaggio ...Quando prepariamo il sugo aggiungiamo un pizzico didi canna per eliminare la parte acida. ... Lapanatura è sempre consigliata per fare in modo che sia più compatta e garantisca ... Zucchero: «Sanremo non mi vuole. Nemmeno se fossi in gara» (Adnkronos) - Ha lasciato ora la Questura di Roma dopo oltre 10 ore di interrogatorio Giandavide De Pau, il 51enne romano presunto assassino delle tre donne uccise giovedì scorso nel rione Prati. De ...