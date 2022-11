Titanic | il film con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet stasera su Canale 5

Leggi su tpi

(Di domenica 20 novembre 2022): trama, cast, trailer, curiosità e streaming delsu5 Questa sera, domenica 20 novembre 2022, su5 va in onda ilcult, pellicola del 1997 diretta da James Cameron. Un grande kolossal con protagonistinei ruoli di Jack e Rose, due membri di differenti classi sociali che s’innamorano durante il tragico viaggio inaugurale della durata di 4 giorni in mezzo all’oceano Atlantico del RMS. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in streaming. Trama Atlantico del nord, 1996. Il cacciatore di tesori Brock Lovett sta conducendo una spedizione per recuperare dal relitto ...