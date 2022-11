Senegal | il difensore Moussa Ndiaye in Qatar per sostituire Sadio Mane

(Di domenica 20 novembre 2022) Unperl’attaccante più forte. Il Ct delAliou Cissè ha scelto di convocare inil centrale dell’Anderlechtdopo l’infortunio diMané. Alla vigilia dell’esordio contro l’Olanda, ilsa di dover affrontare “una grande sfida” ai Mondiali senza la sua stella, ha detto l’allenatore Aliou Cissé. “È un peccato pere per la squadra. È una grande sfida per noi perché tutti gli allenatori costruiscono le loro squadre attorno al loro miglior giocatore”, ha aggiunto il tecnico. Il pensiero è sempre sull’assenza dell’ex Liverpool: “È il secondo miglior giocatore al mondo, rappresenta il continente africano oltre al. Ho ricevuto telefonate da tutto il mondo ...

Sostituire un attaccante con un, una decisione che ha stupito ma che si lega anche ai ...che è nato a Colonia e ha nove presenze con le giovanili della Germania prima di aggregarsi al...... le ultime notizie sulle formazioni Chi prenderà il posto di Mané nell'attacco delIn ... In difesa invece non è certa la presenza di Diallo,del Lipsia, alle prese con un problema al ...Il Senegal ha chiamato il giovane difensore Moussa Ndiaye - ventenne dell’Anderlecht - per rimpiazzare Sadio Mané, infortunatosi qualche giorno fa. Lo ha annunciato il selezionatore Aliou Cissé alla v ...Il Senegal ha convocato il difensore dell'Anderlecht Moussa Ndiaye per sostituire l'infortunato Sadio Mane'. Lo ha annunciato l'allenatore ...